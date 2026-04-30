Христина Вучкова остава в Русия, но сменя отбора

Бившата вече националка Христина Вучкова ще продължи кариерата си в Русия, но ще смени отбора, съобщава авторитетното издание "БО Спорт".

През този сезон 34-годишната Вучкова игра за Протон (Саратов), като беше сред водещите фигури на тима. Тимът, обаче, остана извън зоната на плейофите, като завърши на 9-о място в редовния сезон на руската Суперлига, а в турнира за Купата на страната отпадна на 1/4-финалите.

Сега според информацията българската централна блокировачка ще премине в отбора на Тулица (Тула) който завърши на 8-o място, като отпадна на 1/4-финалните плейофи от бъдещия шампион Динамо-Ак Барс (Казан). В турнира за Купата на Русия Тулица пък се класира за финалната шестица, която се провежда в момента, но отпадна в предварителната група.