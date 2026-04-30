Алекс Николов и Лубе без шансове срещу Перуджа в първия финал

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) загубиха първия финален мач за титлата в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей нямаха големи шансове и отстъпиха като гости на Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 (21:25, 17:25, 22:25) в първата среща от финалния плейоф, играна тази вечер

Така Перуджа поведе с 1-0 победи във финалната серия, която се играе до 3 успеха от 5 двубоя. Вторият мач между двата тима е в неделя (3 май) от 19,00 часа българско време в залата на Лубе.

Алекс Николов игра стабилно цял мач за Лубе и бе най-резултатен със скромните за него 10 точки (1 блок, 43% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - -2).

Матиа Ботоло и Ерик Льопки добавиха още 8 и 6 точки.

За домакините от Перуджа Уасим Бен Тара реализира 15 точки (1 блок и 50% ефективност в атака - +4), докато Олег Плотнитский и Роберто Русо завършиха с по 11 точки за победата.

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 4, Уасим Бен Тара 15, Олег Плотнитский 11, Камил Семенюк 7, Роберто Русо 11, Себастиан Соле 7 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок, Габриел Цванцигер, Брайън Арджилагос)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 6, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 10, Матиа Ботоло 8, Марко Подрасчанин 4, Джовани Гарджуло 4 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 4, Вуут Д'Хеер, Ноа Дуфлос-Роси)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it