Пламен Константинов: Който има по хладна глава, на него ще му се отдаде да продължи напред

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) играха много равностойно, “биха” се до последно, но отстъпиха на шампиона Зенит в Казан с 1:3 (18:25, 25:18, 22:25, 25:27) във втората полуфинална среща в Суперлигата на Русия.

Така резултатът в серията е 1-1 победи.

Серията продължава на 10 и 12 април в Новосибирск с полуфинала №3 и №4.

Играе се до 3 победи от 5 мача.

Симеон Николов игра силно в двубоя и записа 4 точки (2 аса, 2 блока) и получи оценка 6.6 за играта си.

“За разлика от първия мач, сервисът реши втората среща. По-голям бе рискът и от двата отбора. Отборите биеха начален удар по-добре и затрудняваха противника повече. Зенит със сигурност биха начален удар по-добре от първата среща. Ние може да съжаляваме за 3-4 момента в края на четвъртата част. Загубихме много леки ситуации. За такива грешки ти обикновено си плащаш, когато играеш срещу такъв съперник. И двата отбора се бият за всяка топка и за всеки гейм. Който има по хладна глава, на него, вероятно, ще му се отдаде да продължи напред”, заяви старши треньорът на Локомотив Пламен Константинов след мача.