  3. Фантастичен Мони Николов и Локомотив повалиха шампиона Зенит в първия полуфинал

  • 3 апр 2026 | 21:48
Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) повалиха като гост шампиона Зенит в Казан с 3:2 (21:25, 25:20, 25:22, 22:25, 15:13) първия полуфинал в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов игра много силно и успяха да изтръгнат победата в много равностоен двубой, в който Мони Николов показа волейбол от световна класа и записа 5 точки (1 блок, 67% ефективност в атака) и получи оценка за играта си 7.5, която бе най-високата в мача.

Втората полуфинална среща ще се играе в неделя в Новосибирск.

В Русия написаха песен за Мони Николов
ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ 2:3 - ТУК!

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

