Фантастичен Мони Николов и Локомотив повалиха шампиона Зенит в първия полуфинал

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) повалиха като гост шампиона Зенит в Казан с 3:2 (21:25, 25:20, 25:22, 22:25, 15:13) първия полуфинал в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов игра много силно и успяха да изтръгнат победата в много равностоен двубой, в който Мони Николов показа волейбол от световна класа и записа 5 точки (1 блок, 67% ефективност в атака) и получи оценка за играта си 7.5, която бе най-високата в мача.

Втората полуфинална среща ще се играе в неделя в Новосибирск.

