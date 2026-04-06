Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Алекс Маркес страда толкова много с новия мотор на Дукати

Защо Алекс Маркес страда толкова много с новия мотор на Дукати

  6 апр 2026 | 16:09
  • 355
  • 0

Алекс Маркес записа своя най-силен сезон в MotoGP през 2025 година, финиширайки втори в крайното класиране зад брат си Марк.

По-малкият от братята Маркес спечели три състезания и също толкова спринтови дистанции в хода на шампионата. Той завърши годината с общо 467 точки, което е с 67 точки по-малко от общия му актив в периода 2020-2024.

От началото на 2026 година обаче пилотът на Грезини е далеч от формата, която демонстрира през миналия сезон, въпреки че получи актуална спецификация на мотора на Дукати, каквато имат още заводските пилоти (Франческо Баная и Марк Маркес) и Фабио Ди Джанантонио от VR46. Самият Алекс Маркес признава, че все още е далеч от това да извлече максимума от потенциала на новата му машина, тъй като не се чувства добре върху нея.

Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено
Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

„Все още ми липсват може би 20%, доста съм далеч. Все още не се чувствам добре върху мотора. Истина е, че неговите характеристики афектират много моя естествен стил на пилотиране.

„Просто се опитвам да оцелея, защото усещането ми все още не е никак, никак добро. Старая се да печеля точки и да не изпадам в дупки или да правя глупости“, разказа по-малкият от братята Маркес.

Дукати и Хонда откриха следващите си звезди в MotoGP
Дукати и Хонда откриха следващите си звезди в MotoGP

В първите три кръга за сезон 2026 неговото най-добро класиране е шестото му място от Гран При на Бразилия. За сравнение преди година испанецът стартира кампанията с три поредни втори места, които бяха подплатени и от три втори места в спринтовете в Тайланд, Аржентина и Съединените щати.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

  • 6 апр 2026 | 12:01
  • 876
  • 0
Тото Волф подкрепи позицията на Васьор за започващия в Маями нов шампионат

Тото Волф подкрепи позицията на Васьор за започващия в Маями нов шампионат

  • 6 апр 2026 | 11:34
  • 2861
  • 0
Ферари вече работи по Б версия на "Макарена"

Ферари вече работи по Б версия на "Макарена"

  • 6 апр 2026 | 10:35
  • 3454
  • 0
Формула 1 маха хибридите до няколко години?

Формула 1 маха хибридите до няколко години?

  • 6 апр 2026 | 10:16
  • 8759
  • 4
Играй и спечели със Sportal.bg билет за "ЕКО Мотоучилище" с Мартин Чой

Играй и спечели със Sportal.bg билет за "ЕКО Мотоучилище" с Мартин Чой

  • 6 апр 2026 | 10:00
  • 2786
  • 0
Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 969
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 0:0 Ботев (Вр), приятно време, но голове няма

Септември (Сф) 0:0 Ботев (Вр), приятно време, но голове няма

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 2321
  • 5
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 1581
  • 0
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 5775
  • 5
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 18810
  • 39
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 17540
  • 28
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 6273
  • 6