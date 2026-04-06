Защо Алекс Маркес страда толкова много с новия мотор на Дукати

Алекс Маркес записа своя най-силен сезон в MotoGP през 2025 година, финиширайки втори в крайното класиране зад брат си Марк.

По-малкият от братята Маркес спечели три състезания и също толкова спринтови дистанции в хода на шампионата. Той завърши годината с общо 467 точки, което е с 67 точки по-малко от общия му актив в периода 2020-2024.

От началото на 2026 година обаче пилотът на Грезини е далеч от формата, която демонстрира през миналия сезон, въпреки че получи актуална спецификация на мотора на Дукати, каквато имат още заводските пилоти (Франческо Баная и Марк Маркес) и Фабио Ди Джанантонио от VR46. Самият Алекс Маркес признава, че все още е далеч от това да извлече максимума от потенциала на новата му машина, тъй като не се чувства добре върху нея.

„Все още ми липсват може би 20%, доста съм далеч. Все още не се чувствам добре върху мотора. Истина е, че неговите характеристики афектират много моя естествен стил на пилотиране.



„Просто се опитвам да оцелея, защото усещането ми все още не е никак, никак добро. Старая се да печеля точки и да не изпадам в дупки или да правя глупости“, разказа по-малкият от братята Маркес.

В първите три кръга за сезон 2026 неговото най-добро класиране е шестото му място от Гран При на Бразилия. За сравнение преди година испанецът стартира кампанията с три поредни втори места, които бяха подплатени и от три втори места в спринтовете в Тайланд, Аржентина и Съединените щати.

