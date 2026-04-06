Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

  • 6 апр 2026 | 12:01
Дукати спечели шест поредни конструкторски титли в MotoGP между 2020 и 2025, но производителя от Борго Панигале започна сезон 2026 с пасив от другата италианска марка – Априлия.

В първите три кръга за годината в Тайланд, Бразилия и САЩ, Дукати завоюва само едно качване на подиума в неделно състезание, благодарение на Фабио Ди Джанантонио, който завърши трети в Бразилия. В спринтовете резултатите на Дукати са малко по-позитивни и включват четири подиума, включително победата на Марк Маркес в Бразилия.

Същевременно Априлия има три поредни неделни победи, като две от тях са двойни. На фона на тези резултати не е изненадващо, че от Дукати признават, че изостават от Априлия, но и подчертават, че все още нищо не е загубено в битката за титлата.

Априлия: Не сме изненадани, че моторът ни е толкова силен

„Априлия се подобри значително. Разгледах данните от тази от миналата година и е ясно, че в Априлия са направили огромен прогрес от 7-8 десети на обиколка. Разгледах темпото на Марко (Бедзеки) и Ай (Огура) от миналата година и от сега. Марко беше с около 0.7 секунди по-бързи, а Огура с 0.8.

„В същото време ние сме напреднали със само 0.1-0.2 секунди, така че е ясно, че израстването на Априлия е огромно. Те имат силни пилоти, както и ние, но точно сега ние изоставаме от тях.

„Ясно е, че ние очакваме нещо повече от нашите инженери. Вярвам, че Джиджи (Луиджи Дал'Иня) е първият, който недоволства от тази ситуация, така че съм сигурен, че ще работим върху нея. Надявам се да имаме някакви подобрения още на „Херес“. Все още остават 19 състезания, нищо не е загубено, дори и да изглежда, че сега изоставаме“, обясни мениджърът на заводския тим на Дукати Давиде Тардоци след Гран При на САЩ.

