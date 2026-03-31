Дукати и Хонда откриха следващите си звезди в MotoGP

Според информация на медиите в Испания настоящите звезди в Moto2 Дани Олгадо и Давид Алонсо ще се качат в MotoGP през 2027 година, съответно с Дукати и Хонда.

Догодина се очаква огромно разместване на стартовата решетка в кралския клас, което ще съвпадне с въвеждането на изцяло новите технически правила в MotoGP. Сред очакваните трансфери са този на Фабио Куартараро от Ямаха в Хонда, Франческо Баная от Дукати в Априлия, Педро Акоста от КТМ в Дукати и Хорхе Мартин от Априлия в Ямаха.

Хонда планира да участва с 6 мотора догодина в MotoGP

А според AS и Mela Chercole съотборник на Куартараро в заводския тим на Хонда ще бъде световният шампион в Moto3 за 2024 година Алонсо. В момента колумбиецът е в своя втори сезон в Moto2 с екипа на Аспар и след първите три кръга за годината заема седмото място в класирането с едно отпадане, едно четвърто и едно пето место.

В същото време неговият настоящ съотборник Олгадо, който също е в втория си сезон в средния клас, е трети в подреждането с два подиума, включително една победа, но и една нула от Гран При на САЩ в неделя. Според AS догодина испанецът ще кара за екипа на Грезини, който по всичко личи, че ще продължи партньорството си с Дукати, въпреки че в последните седмици се появиха съмнения дали това ще се случи.

Все още не се знае кой ще партнира на Олгадо, тъй като е почти сигурно, че догодина Грезини ще има изцяло нов пилотски състав. От една страна Фермин Алдегер ще бъде преместен от Грезини във VR46 Дукати, а от друга Алекс Маркес се очаква да стане част от заводския екип на КТМ, заемайки мястото на Акоста, който ще отиде в Дукати.

В Дукати очакват да имат 6 мотора в MotoGP и догодина

Съществува възможността Енеа Бастианини да се завърне в състава на Грезини, за който Звяра се състезава през 2022 година, печелейки четири победи с него. Именно с тях той си заслужи промоцията в заводския тим на Дукати, в който прекара два сезона, а от началото на миналата година италианецът е част от Tech3 КТМ.