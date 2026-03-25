Севиля назначи треньор-номад, специалист по промоции и спасяване на отбори

Севиля обяви назначението на Луис Гарсия Пласа като нов треньор на отбора.

53-годишният специалист от Мадрид наследява уволнения Матиас Алмейда и поема андалусийския тим с договор за една година - до 30 юни 2027 г.

Пласа е водил куп отбори в треньорската си кариера, като Севиля ще е 14-ият му клуб. Наставникът е бил начело начело на тимове като Виляреал, Леванте, Майорка и Хетафе, като не се е задържал особено дълго почти никъде. Изключение е престоят му в тима от мадридското предградие - близо 3 години.

Пласа е водил и немалко екзотични тимове като Бани Яс от ОАЕ, китайския Бейджинг Ренхъ и саудитския Ал-Шабаб. За последно той бе начело Алавес, като първо успява да се класира тогавашният втородивизионен отбора в Ла Лига, а впоследствие и да запази мястото на тима в елита. От там е уволнен през 2024 г. след лошото начало на сезона.

С Леванте, Майорка и китайския си клуб също успява да спечели елитни промоции, но цялостно няма голям трофей досега.

Пласа ще има трудната задача да вдигне Севиля. Отборът няма победа в четири поредни мача в Ла Лига и е само на три точки от зоната на изпадащите при девет оставащи срещи до края на сезона.