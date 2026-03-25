  3. Севиля назначи треньор-номад, специалист по промоции и спасяване на отбори

Севиля назначи треньор-номад, специалист по промоции и спасяване на отбори

Севиля назначи треньор-номад, специалист по промоции и спасяване на отбори

Севиля обяви назначението на Луис Гарсия Пласа като нов треньор на отбора.

Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда
Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

53-годишният специалист от Мадрид наследява уволнения Матиас Алмейда и поема андалусийския тим с договор за една година - до 30 юни 2027 г.

Пласа е водил куп отбори в треньорската си кариера, като Севиля ще е 14-ият му клуб. Наставникът е бил начело начело на тимове като Виляреал, Леванте, Майорка и Хетафе, като не се е задържал особено дълго почти никъде. Изключение е престоят му в тима от мадридското предградие - близо 3 години.

Пласа е водил и немалко екзотични тимове като Бани Яс от ОАЕ, китайския Бейджинг Ренхъ и саудитския Ал-Шабаб. За последно той бе начело Алавес, като първо успява да се класира тогавашният втородивизионен отбора в Ла Лига, а впоследствие и да запази мястото на тима в елита. От там е уволнен през 2024 г. след лошото начало на сезона.

С Леванте, Майорка и китайския си клуб също успява да спечели елитни промоции, но цялостно няма голям трофей досега.

Пласа ще има трудната задача да вдигне Севиля. Отборът няма победа в четири поредни мача в Ла Лига и е само на три точки от зоната на изпадащите при девет оставащи срещи до края на сезона.

Само един е над Салах в класация на Джейми Карагър

Само един е над Салах в класация на Джейми Карагър

  • 25 март 2026 | 11:19
  • 2305
  • 6
Агентът на Салах с първи коментар за бъдещето на египтянина

Агентът на Салах с първи коментар за бъдещето на египтянина

  • 25 март 2026 | 11:02
  • 9992
  • 10
Иран получи подкрепа от Нова Зеландия в казуса с мачовете в САЩ

Иран получи подкрепа от Нова Зеландия в казуса с мачовете в САЩ

  • 25 март 2026 | 10:48
  • 919
  • 1
Тухел разкри в какво ще наблегне в подготовката на Англия

Тухел разкри в какво ще наблегне в подготовката на Англия

  • 25 март 2026 | 10:22
  • 1986
  • 0
Барселона стартира операция "Бастони"

Барселона стартира операция "Бастони"

  • 25 март 2026 | 09:49
  • 5491
  • 9
Легендата Линекер към легендата Салах: Беше страхотно да те имаме в английския футбол

Легендата Линекер към легендата Салах: Беше страхотно да те имаме в английския футбол

  • 25 март 2026 | 09:32
  • 3681
  • 2
Виж всички

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 6815
  • 7
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 15459
  • 23
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 28732
  • 80
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 2376
  • 2
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 10721
  • 17
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 3280
  • 0