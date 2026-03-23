Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

  • 23 март 2026 | 15:44
Матиас Алмейда вече не е треньор на Севиля, обявиха официално от андалусийския клуб. Ръководството на елитния испански отбор е взело решение да се раздели с аржентинския специалист след последната загуба с 0:2 от Валенсия, в която отборът остави изключително тревожни впечатления.

Валенсия взе скалпа на нов пряк претендент и се движи уверено към оцеляването

Под ръководството на Алмейда Севиля няма победа в четири поредни мача в Ла Лига и е само на три точки от зоната на изпадащите, където в момента е Майорка. Престоят му в клуба продължи едва 265 дни.

Статистиката на аржентинеца начело на тима е разочароваща: 32 мача, от които 8 победи, 7 равенства и 14 загуби в Ла Лига. След последния кръг Севиля се превърна в отбора с най-много допуснати голове в първенството - цели 49. В турнира за Купата на краля отборът записа две победи, но отпадна още на 1/16-финалите от Алавес.

Освен всичко другo аржентинецът получи тежко наказание през февруари да не води отбора си в 7 срещи, след като бе изгонен за обиди и спорове към главния съдия по време на мача с Алавес, завършил 1:1.

Сега Севиля използва паузата за националните отбори, за да предприеме промяна и да даде достатъчно време на новия наставник да подготви отбора за ключовото гостуване срещу Овиедо на 5 април.

Алмейда стана осмият треньор, назначен от клуба през последните четири години, и първият, привлечен от спортния директор Антонио Кордон. Преди него поста заемаха Жулен Лопетеги, Хорхе Сампаоли, Хосе Луис Мендилибар, Диего Алонсо, Кике Санчес Флорес, Гарсия Пимиента и Хоакин Капарос. Сега предстои назначаването на девети наставник.

