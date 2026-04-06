Жребият за полуфиналите на ФА Къп размина големите фаворити

Манчестър Сити и Челси могат да се срещнат на финала на ФА Къп, след като жребият за полуфиналите размина двата големи фаворита, които останаха в битката за трофея след отпадането на Арсенал и Ливърпул. “Гражданите” ще спорят с отбора на Саутхамптън, който елиминира “топчиите”. Последният триумф на “светците” в турнира бе през 1976 година.

Манчестър Сити, който е седемкратен носител на отличието, ще се опита да се класира на финала в четвърти пореден сезон. Тимът на Джосеп Гуардиола загуби последните два директни сблъсъка за трофея съответно срещу Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас.

Лийдс на Илия Груев, който се класира за полуфиналите за първи път от 39 години, ще мери сили с Челси. Лондончани са осемкратни победители, като последният им триумф за ФА Къп бе през 2018 година.

Двубоите ще се изиграят на “Уембли” в уикенда на 25-26 април. Финалът е на 16 май.

