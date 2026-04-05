Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
Росиниър: Играчите се справиха фантастично с задачата

  • 5 апр 2026 | 05:16
  • 3100
  • 3

Лиъм Росиниър похвали играчите си след успеха на Челси със 7:0 срещу третодивизионния Порт Вейл в срещата от 1/4-финалите в турнира за ФА Къп. С победата лондончани се доближиха до първи финал в надпреварата от 2022 г., когато загубиха с 0:1 от Ливърпул, а последният им трофей от най-старото състезание на Острова дойде през 2018, когато победиха с 1:0 Манчестър Юнайтед

Челси стигна до полуфиналите след разгром над Порт Вейл
„Страхотно е, затова идваш в този клуб – да печелиш трофеи, да играеш в големи мачове и аз съм наистина доволен от играчите. Духът им беше висок. Вкарахме седем гола и го направихме благодарение на енергията и интензивността, което ми хареса. Казах на полувремето, че трябва да играем така сякаш резултатът е 0:0, че трябва да сме перфектни. Мисля, че играчите се справиха фантастично с тази задача. Това е огромен клуб, който е следен от много хора и много хора пишат за него. Имахме трудни десет дни, но начинът, по който ги преодоляхме, е много добра стъпка Естевао нямаше таван. Пропуснахме това. Излизаше навън и просто играеше, искаше топката. Където и да е на терена, той бе заплаха“, каза Росиниър.

След сблъсъка мениджърът на “сините” сподели мнението си и за деликатната ситуация с Енцо Фернандес, която разтресе клуба.

Агентът на Енцо Фернандес: Наказанието му от Челси е напълно несправедливо
"Енцо знае какво мисля за него и щеше да е чудесно, ако беше тук, за да подкрепи играчите. Ще продължим напред и ще се опитаме да завършим сезона добре. Вчера казах, че разговорите за такива неща, които водя с играчите си остават в рамките на отбора. Съблекалнята е свещена. Той е страхотен човек. Но в същото време искам да се съсредоточим върху футбола сега и да постигнем това, което искаме да постигнем през сезона. Сигурен съм, че ще обсъдим казаното между мен и Енцо. Това ще се случи в точния момент – не сега, предвид настоящата ситуация”, каза още Росиниър.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 6792
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1028
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 425
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 435
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1972
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60002
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214623
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1824
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 204
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3108
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18799
  • 4