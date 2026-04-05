Росиниър: Играчите се справиха фантастично с задачата

Лиъм Росиниър похвали играчите си след успеха на Челси със 7:0 срещу третодивизионния Порт Вейл в срещата от 1/4-финалите в турнира за ФА Къп. С победата лондончани се доближиха до първи финал в надпреварата от 2022 г., когато загубиха с 0:1 от Ливърпул, а последният им трофей от най-старото състезание на Острова дойде през 2018, когато победиха с 1:0 Манчестър Юнайтед

Челси стигна до полуфиналите след разгром над Порт Вейл

„Страхотно е, затова идваш в този клуб – да печелиш трофеи, да играеш в големи мачове и аз съм наистина доволен от играчите. Духът им беше висок. Вкарахме седем гола и го направихме благодарение на енергията и интензивността, което ми хареса. Казах на полувремето, че трябва да играем така сякаш резултатът е 0:0, че трябва да сме перфектни. Мисля, че играчите се справиха фантастично с тази задача. Това е огромен клуб, който е следен от много хора и много хора пишат за него. Имахме трудни десет дни, но начинът, по който ги преодоляхме, е много добра стъпка Естевао нямаше таван. Пропуснахме това. Излизаше навън и просто играеше, искаше топката. Където и да е на терена, той бе заплаха“, каза Росиниър.

След сблъсъка мениджърът на “сините” сподели мнението си и за деликатната ситуация с Енцо Фернандес, която разтресе клуба.

"Енцо знае какво мисля за него и щеше да е чудесно, ако беше тук, за да подкрепи играчите. Ще продължим напред и ще се опитаме да завършим сезона добре. Вчера казах, че разговорите за такива неща, които водя с играчите си остават в рамките на отбора. Съблекалнята е свещена. Той е страхотен човек. Но в същото време искам да се съсредоточим върху футбола сега и да постигнем това, което искаме да постигнем през сезона. Сигурен съм, че ще обсъдим казаното между мен и Енцо. Това ще се случи в точния момент – не сега, предвид настоящата ситуация”, каза още Росиниър.