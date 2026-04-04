Челси стигна до полуфиналите след разгром над Порт Вейл

  4 апр 2026 | 21:06
Челси се класира за полуфиналите на ФА Къп след победа със 7:0 над последния в Лига 1 Порт Вейл. Резултатът ще даде глътка въздух на играчите и Лиъм Росиниър, тъй като лондончани бяха в серия от четири поредни загуби, които бяха гарнирани от някои проблеми. Наказаният от клуба Енцо Фернандес изгледа мача в близост до резервната скамейка, на която бе Марк Кукурея, който също разбуни духовете с изказванията си.

“Сините” не се раздадоха през първата част, но въпреки това отбелязаха три гола. Йорел Хато откри в самото начало на двубоя, а Жоао Педро се разписа в 25-ата минута. Малко преди почивката автогол на Джордън Лоурънс-Габриел направи резултата 3:0. Тосин Адарабиойо отбеляза четвърто попадение в 57-ата минута. Последваха два гола на бразилци. Първо Андрей Сантос се разписа, а след това сънародника му Естевао. Влезлият като резерва Алехандро Гарначо отбеляза седми гол в добавеното време от дузпа, която сам спечели.

Домакините стартираха на високо темпо и след първата си атака стигнаха до ъглов удар. След него се получи разбъркване в наказателното поле и Хато прати топката в мрежата. Атаките на “сините” продължиха и след нова комбинация между Нето и Густо топката стигна до Палмър. Той бе на отлична позиция в наказателното поле, но ударът му бе блокиран от бранител. След това силно начало Челси понамали темпото и гостите стигнаха до удар към Роберт Санчес, но Уолтърс стреля покрай вратата.

Третовидивизионният тим седеше доста добре в следващия период и в определени моменти пресираше съперника дълбоко в половината му. Тимът на Рониниър не правеше нищо съществено, но отбеляза втори гол при следващата си възможност. Нето се пребори за една топка и пусна към Жоао Педро, който овладя и с прецизен удар удвои аванса на домакините. След това играта се накъса и се стигна до поредица от нарушения, като гостите заложиха на някои по-груби влизания. Без да се напряга много Челси стигна до трети гол малко преди почивката. Жоао Педро напредна и пусна към Мало Густо, който стреля. Вратарят отрази, но Палмър се разписа при добавката.

Втората част започна с атаки и към двете врати. Първо Порт Вейл стигна до опасна ситуация, а след това Естевао бе изведен зад защитата, но не успя да намери съотборник, а и се оказа, че е отсъдена засада. Малко по-късно удар на Палмър бе спасен от вратаря на гостите. Челси действаше доста по-активно в този период и атакуваше по-често, а играта се водеше в половината на третодивизионния тим. В 57-ата минута комбинация на “сините” завърши с центриране на Густо и удар с глава на Тосин, който се извиси и прати топката в мрежата.

Последва пропуск на Коул Палмър. След час игра Росиниър напави тройна смяна и и извади Палмър, Нето и Педро, като пусна на тяхно място Делап, Есуго и Гарначо. Превъзходството на лондончани бе доста по-сериозно след почивката и това не се промени след извършените смени. Естевао удари греда в 66-ата минута, но малко след това асистира за петия гол. Бразилецът центрира от ъглов удар, а сънародникът му Андрей Сантос бе оставен непокрит на далечната греда и се разписа.

Естевао също стигна до гол, а това се случи по куриозен начин. В 82-ата минута Гарначо напредна и стреля, топката се удари в гредата, след това в тялото на падналия аржентинец преди да се озове в съотборника му, който я прати в мрежата. Първоначално попадението бе отменено, но след разглеждане с ВАР голът бе признат. В самия край на двубоя Гарначо бе повален в наказателното поле и сам реализира отсъдената дузпа.

Снимки: Imago

