ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Шефовете на ЦСКА се събират на спешна среща, за да решат как да процедират с двама от основните футболисти на тима – вратаря Фьодор Лапоухов и халфа Джеймс Ето'о, пише “Мач Телеграф”. Двамата са атакувани с оферти от чужди клубове и в момента шансът да останат на „Армията“ и през следващия сезон изглеждат твърде малки. Особено това важи за камерунеца.

Според различни издания на черния континент, полузащитникът отново е получил предложение от Цървена звезда и може да напусне клуба през лятото без „червените“ да получат и един цент. По същия начин Ето’о може да замине към Разград. Шампионите искат да го вземат, но с условието това да стане без трансферна сума. Причина за тази ситуация е договорът на камерунеца с ЦСКА, подписан от предишното ръководство. В него има клауза, според която той може да бъде продължен автоматично, но само ако двете страни са съгласни. Тази точка е изцяло в ущърб на клуба, тъй като практически означава, че халфът може да си тръгне без никаква компенсация.

В последните дни много се заговори и за трансфер на вратаря Фьодор Лапоухов. Спартак (Москва) и английския Саутхемптън се оглеждат за него, а за интереса към 22-годишния национал на Беларус говори и фактът, че най-големите спортни медии в Русия пишат непрекъснато за него. Един от най-известните местни спортни журналисти публикува обширен коментар, в който откровено призова Лапоухов да не се двоуми и да приеме предложение от Спартак. А също така поиска московският гранд да не чака дълго време и да форсира преговорите. В материала, публикуван в търсачката Дзен, журналистът дори се нахвърля с обидни думи срещу българската efbet Лига и твърди, че стражът само си губи времето в България, вместо да “дойде в истинската футболна атмосфера на Спартак“. Според други медии, ръководството на Спартак не само е склонно да плати три пъти повече от 650-те хиляди евро, платени от ЦСКА на Динамо Минск, но и да изпълни искането на вратаря за сериозно игрово време.

В ЦСКА са сериозно загрижени, че двамата основни играчи на тима са подложени на натиск от мениджъри и агенти на други клубове точно преди решаващите мачове в края на сезона. На „червените“ им предстоят полуфинали и евентуално финал за Купата на България, както и влизане в първата четворка. От тях зависи дали отборът ще се класира за европейските турнири и точно в този момент да се омайват футболисти с оферти за следващия сезон може да се окаже фатално.

От друга страна обаче, в ЦСКА искат да си гарантират, че поне един от тях ще остана в клуба, а няма да напусне праз лятото. Така са очаква през следващите дни в София да пристигне мениджърът на Фьодор Лапоухов Евгений Гайдук. На среща с него ща се говори за бъдещето на вратаря и дали той е склонен да приеме оферта от чуждестранен отбор. Пак според руските медии, украинският агент не е много склонен на трансфер, а иска неговият клиент да остана поне още един сезон в България. Дали обаче самият футболист няма да се поддаде на натиска на руснаците, вече е отделен въпрос.