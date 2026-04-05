Авторът на гола, който попари Левски: Добро попадение стана

Авторът на гола в последната секунда на мача, с който Добруджа открадна точка от Левски - Ивайло Михайлов, бе доволен от развитието на срещата. Нападателят смята, че попадението е било красиво и сподели, че играчите от Добрич са уверени, че ще запазят мястото си е в efbet Лига.

“Един никак не лош гол. Спечелихме важна точка и продължаваме да се борим за нашите цели. Искам да благодаря на всички привърженици. От голямо значение бе подкрепата на феновете. Уверени сме, че ще запазим елитния си статут. Всеки дава всичко от себе си”, каза Михалов.