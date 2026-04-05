Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

Поздравявам Локомотив (Горна Оряховица), заслужено победиха. Това каза пред репортер на БТА треньорът на Шумен 61 Никола Карастоянов, след като ръководения от него отбор загуби във финалния мач за Купата на България по хандбал за мъже от Локомотив в зала "Арена Шумен" от с 21:22 (8:11).

Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

"Не желаехме достатъчно победата, излязохме със страх, атакувахме и вратата с много голям страх. В защита не играхме това, което можем. Явно тежестта на мача и липсата на опит в по-голямата част от състезателите ни си оказа влияние. Абсолютно е заслужена победата за отбора на Локомотив. Явно все още нямаме нужните качества и психика да играем такива мачове. Допуснахме много нелепи грешки, двойни дрибъли и така нататък, нещо което по принцип не се случва. Това само показва колко притеснени са били нашите състезатели“, коментира Карастоянов.

Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

"За съжаление не можахме да зарадваме шуменската публика. Страхотна организация, атмосфера и публика имаше на мача, за което благодаря много. Много важно за нас беше да подарим на шуменци тази купа, но трябва да признаем, че сме далеч от нивото, което трябва да имаме, за да печелим такива важни и тежки мачове. "В такива мачове, при подобни решаващи моменти, е въпрос и на късмет. Ние имахме възможност да спечелим мача, но те си оползотвориха техния шанс. Накрая една, две ситуации решават подобни мачове, така е в съвременния хандбал", уточни той.

"Успяхме миналата седмица да победим Локомотив, но по-скоро благодарение на страхотните изяви на нашия вратар и на по-добрата защита. Днес не успяхме да играем толкова успешно в защита, играхме много слабо в тази фаза на играта и оттам дойдоха проблемите. В нападение също имахме постоянно проблеми, пак казвам – от липсата на опит, на недостатъчна концентрация и от лекия страх, който имахме през целия мач. Мачът за първенство и финалът за купата нямат нищо общо като заряд. Днес научихме, че ако играем така страхливо няма как да успеем, така че надявам се за първенството да покажем съвсем друг лице", допълни Карастоянов.