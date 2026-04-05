Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

Локомотив (Горна Оряховица) спечели за втори път в историята си Купата на България по хандбал за мъже, след като победи във финалния мач отбора на Шумен 61 в зала „Арена Шумен“ с 22:21 (11:8).

Гостите започнаха срещата по-активно и водиха в резултата през цялото първо полувреме, като се прибраха на почивката с аванс от три гола.

Шуменци започнаха по-мобилизирани второто полувреме и около петата минута успяха да изравят за 14:14, а малко по-късно поведоха в резултата с два гола. Мачът се играеше гол за гол, като имаше още изравнявания на резултата – 16:16 и 17:17. Шумен 61 дръпна с два гола малко преди края на мача с 20:18, но отборът на Локомотив изравни резултата още два пъти – за 20:20 и 21:21, като успя да отбележи победен гол във вратата на шуменци двайсетина секунди преди края.

Спартак Варна с бронза в турнира за купата на България по хандбал за мъже

По-рано днес Спартак (Варна) спечели бронзовите медали в турнира.

Шуменци са печелили трофея пет пъти - през 2010, 2012, 2021, 2023 и 2024 година, а "железничарите" досега имаха една купа на страната през 2022 г.