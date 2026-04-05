  3. Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

  • 5 апр 2026 | 17:35
Надявам се, че ще има още такива мачове, защото само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред. Това каза пред репортер на БТА старши треньорът на хандбалния Локомотив (Горна Оряховица) Йордан Димитров, след като ръководения от него отбор спечели за втори път в историята си купата на България по хандбал за мъже. На финала Локо (ГО) победи Шумен 61 в зала „Арена Шумен“ с 22:21 (11:8).

Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

“Благодаря за коректната публика, за прекрасната атмосфера, осигурена от домакините. Днес имахме шанс и няма как да не съм щастлив, че моят отбор успя да спечели, да намери себе си, въпреки голямата загуба от Шумен 61 през миналата седмица за първенството. Това е отборът, който искам да виждам”, каза още Димитров.

Спартак Варна с бронза в турнира за купата на България по хандбал за мъже

Припомняме, че Шумен 61 победи Локомотив (Горна Оряховица) с 22:15 (13:9) в среща от последния 18-и кръг на редовния сезон в първенството на България по хандбал за мъже и спечели първото място в редовния сезон на първенството.

Снимка: ХК "Локомотив" Горна Оряховица / Фейсбук

