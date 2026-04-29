Турнир по конен спорт-прескачане на препятствия ще се проведе в Шумен

Сдружение клуб по конен спорт (СККС) „Кабиюк“ в Шумен организира турнир по конен спорт-прескачане на препятствия на хиподрума в града на 2 май, от 10:00 часа, съобщиха организаторите. Състезанието ще протече в четири етапа (паркура). Първият е за начинаещи и млади таланти (Х-паркур), а вторият - за изпитание на четиригодишни коне, на височина 70-80 сантиметра. Третият паркур е за петгодишни коне, юноши до 14 години и аматьори, с височина на препятствията един метър, а четвъртият – изпитание на височина 1,15 метра за юноши до 18 години и коне на пет и повече години.

Входът за зрители е свободен. След приключване на последното изпитание, всеки който желае, ще имат възможност да язди кон под ръководството на инструктори.