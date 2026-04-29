Турнир по конен спорт-прескачане на препятствия ще се проведе в Шумен

  • 29 апр 2026 | 16:24
Турнир по конен спорт-прескачане на препятствия ще се проведе в Шумен

Сдружение клуб по конен спорт (СККС) „Кабиюк“ в Шумен организира турнир по конен спорт-прескачане на препятствия на хиподрума в града на 2 май, от 10:00 часа, съобщиха организаторите. Състезанието ще протече в четири етапа (паркура). Първият е за начинаещи и млади таланти (Х-паркур), а вторият - за изпитание на четиригодишни коне, на височина 70-80 сантиметра. Третият паркур е за петгодишни коне, юноши до 14 години и аматьори, с височина на препятствията един метър, а четвъртият – изпитание на височина 1,15 метра за юноши до 18 години и коне на пет и повече години.

Входът за зрители е свободен. След приключване на последното изпитание, всеки който желае, ще имат възможност да язди кон под ръководството на инструктори.

Тотото с европейско и световно признание

Тотото с европейско и световно признание

Женският отбор на сабя спечели бронзов медал на Европейското първенство по фехтовка до 23 години в Каляри

Колоездачният отбор на ИНЕОС ще се връща към старата слава с помощта на изкуствения интелект

България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

Мария Гроздева и сензация в стрелбата подкрепят млади таланти на турнир в София

Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

