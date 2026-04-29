  • 29 апр 2026 | 18:06
Представиха химна на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Федерацията по адаптирана физическа активност и Кристиан Талев-Криско, рапър и музикален продуцент, представиха официално в ефира на Българското национално радио химна на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни.

Изпълнението на песента „Вие сте част от нас“ е на Криско заедно с Мария Илиева и Любо Киров.

„Смятам, че се получи много красива песен с хубаво послание, което е на достъпен език – както за по-малките, така и за по-големите, за да могат да чуят това, което сме искали да кажем. Освен това ще я изпеем и заедно на откриването пред НДК. Събитието ще бъде в центъра, ще има много енергия и специални изненади за посетителите, така че призовавам хората да се видим пред НДК“, каза Криско.

„Тази песен носи силно послание за приемане, подкрепа и единство. Тя е емоционален мост между спортистите и обществото и показва, че всеки е част от нас“, добави Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Автор на песента е Алекс Нушев, а Криско е съавтор.

В първенството, организирано от Федерацията по адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от над 40 държави, които ще си оспорват отличията в пет вида спорт - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Още от Други спортове

Тотото с европейско и световно признание

  • 29 апр 2026 | 13:56
Женският отбор на сабя спечели бронзов медал на Европейското първенство по фехтовка до 23 години в Каляри

  • 28 апр 2026 | 19:35
Колоездачният отбор на ИНЕОС ще се връща към старата слава с помощта на изкуствения интелект

  • 28 апр 2026 | 17:59
България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

  • 28 апр 2026 | 15:38
Мария Гроздева и сензация в стрелбата подкрепят млади таланти на турнир в София

  • 28 апр 2026 | 15:36
Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

  • 27 апр 2026 | 20:14
11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

  • 29 апр 2026 | 17:55
Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 29 апр 2026 | 18:34
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
Григор Димитров загуби от №312 в света

  • 29 апр 2026 | 16:35
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
