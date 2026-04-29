Представиха химна на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Федерацията по адаптирана физическа активност и Кристиан Талев-Криско, рапър и музикален продуцент, представиха официално в ефира на Българското национално радио химна на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни.

Изпълнението на песента „Вие сте част от нас“ е на Криско заедно с Мария Илиева и Любо Киров.

„Смятам, че се получи много красива песен с хубаво послание, което е на достъпен език – както за по-малките, така и за по-големите, за да могат да чуят това, което сме искали да кажем. Освен това ще я изпеем и заедно на откриването пред НДК. Събитието ще бъде в центъра, ще има много енергия и специални изненади за посетителите, така че призовавам хората да се видим пред НДК“, каза Криско.

„Тази песен носи силно послание за приемане, подкрепа и единство. Тя е емоционален мост между спортистите и обществото и показва, че всеки е част от нас“, добави Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Автор на песента е Алекс Нушев, а Криско е съавтор.

В първенството, организирано от Федерацията по адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от над 40 държави, които ще си оспорват отличията в пет вида спорт - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.