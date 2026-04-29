Плевен ще бъде домакин на състезания по ловна стрелба за купа "Мизия"

Плевен ще бъде домакин на състезания по ловна стрелба за купа "Мизия". Те ще бъдат от 1 до 3 май на стрелбищен комплекс "Витска Елия", съобщи за БТА председателят на Спортен клуб по ловна стрелба "ЛРД Плевен" Николай Яков, организатор на проявата. Той добави, че състезанията са съчетание от кръг от държавното първенство на Българска федерация по трап, двоен трап и скийт и надпревара за купа "Мизия".

Яков каза още, че турнирът е традиционен и се организира от средата на април до началото на май. В него освен състезатели, членове на федерацията могат да се включат и ловджии и други спортисти, които притежават оръжие и могат да се състезават в този вид спорт.

До момента за участие в дисциплините "трап" и "скийт" са се записали 30 състезатели. Регистрацията продължава и утре.

Категориите, в които участниците ще мерят сили са: кадети и кадетки до 16 години; младежи и девойки до 21 години; мъже и жени над 21 години и ветерани. Официалната тренировка е на 1 май. Първата пушка е на 2 май от 9:30 часа.

Във всяка категория ще бъдат раздавани медали и грамоти за класиралите са от първо до трето място. На отборния първенец ще бъде връчена купа.

Надпреварата е част от Спортния календар на Общината за 2026 година. Тя има за цел да насърчи развитието на ловно-стрелковите спортове, отговорното отношение към природата и активния начин на живот.