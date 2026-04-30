Олимпийски шампион пропуска Джиро д'Италия

Олимпийският шампион в шосейното колоездене от Токио 2020 Ричард Карапас ще пропусне тазгодишното издание на „Джиро д'Италия“, тъй като продължава да се възстановява от операция на перинеума, съобщи отборът му Едюкейшън-ИйзиПоуст, цитиран от агенция Ройтерс.

32-годишният еквадорец ще прехвърли фокуса си върху Обиколката на Франция, която ще се проведе между 4 и 26 юли.

„За мен това е пълно разочарование, защото Джирото е състезание, което винаги съм обичал и съм очаквал. Да се намирам в тази ситуация е неприятно, защото съм вложил много желание и време, но в крайна сметка трябва да приоритизирам здравето си и да продължа напред. Това са неща, за които няма как да се подготвиш. Ще извлека най-доброто и ще продължа напред“, заяви Карапас.

Обиколката на Италия тази година започва на 8 май в България, където ще се проведат първите три етапа - Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София.