Сопот посрещна Иван Димов

Сопот посрещна медалиста от Европейското първенство по вдигане на тежести в Грузия Иван Димов с тържествена церемония. В зала „Хаджи Гьока Павлов“ с националния химн и ставане на крака кметът на общината Станислав Стоенчев, председателят на ОбС Сопот Антонина Цочева, заместник-кметът Калина Чилингирова, секретарят на общината Мехмед Тухчиев, общински съветници и много граждани приветстваха и аплодираха победителя.

„Добре дошъл, шампионе! Радвам се, че те посрещаме с поредните медали. Като бивш спортист в мое лице и в лицето на колегите си винаги ще имаш нашата подкрепа. Готви се за следващото състезание и следващите върхове, а ние - администрация, общински съветници и сигурен съм всички граждани на община Сопот, сме плътно зад теб и винаги ще имаш нашата подкрепа. Силата не идва от физическия капацитет, тя идва от несломимата воля. Приеми нашите поздравления за твоята упоритост, за всеки преодолян килограм и за хладнокръвието пред щангата. Продължавай победния си връх и вдигай летвата все по-високо“, се обърна към медалиста кметът Станислав Стоенчев.

Кметът връчи на състезателя почетна грамота за спортни постижения, красив букет и парична награда.

Председателят на ОбС Сопот Антонина Цочева от свое име и от това на колегите си също поздрави шампиона и го приветства с триумфа на Европейското първенство по вдигане на тежести.

„Радвам се, че нашият малък град ражда такива таланти и че се дава такъв добър пример за идните поколения“, каза тя.

Цочева подари реплика на картина на друг виден сопотненец и бивш кмет на Сопот Христо Цолев.

„Благодаря на всички вас, които се събрахте днес да ме поздравите. Не съм очаквал такава подкрепа, за мен тя означава много. Аз реално си върша работата, но съм щастлив, че моите победи ви доставят удоволствие, радост и ви носят гордост. Предстои ми Световно първенство, ще дам всичко от себе си, за да се върна победител. Да живее Сопот! Да живее България“, каза развълнуван Иван Димов.

Преди дни той се върна от Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия със сребърен медал.

Следващата голяма цел на именития сопотненец е златен медал на Олимпийските игри в Лос Анджелис, които ще се проведат през 2028 г.