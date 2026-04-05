Спартак Варна с бронза в турнира за купата на България по хандбал за мъже

Спартак (Варна) спечели бронзовите медали в турнира за купата на България по хандбал след победа в мача за третото място над миналогодишния носител на трофея Фрегата (Бургас) с 27:25 (14:14).

Първото полувреме в "Арена Шумен" беше много равностойно и двата отбора се прибраха на почивка при равенство - 14:14. Спартаковци поеха инициативата в началото на втората част и поведоха със 17:14, като почти девет минути не допуснаха гол. В средата на полувремето те увеличиха преднината си до 21:16. Хандбалистите на Фрегата не се предадоха и стигнаха до 23:34 в 58-ата минута, но до края варненци удържаха аванса си, за да триумфират.

На финала по-късно днес домакинът Шумен 61 ще играе срещу държавния шампион Локомотив (Горна Оряховица).

Шуменци са печелили трофея пет пъти - през 2010, 2012, 2021, 2023 и 2024 година, а "железничарите" имат една купа на страната през 2022 година.