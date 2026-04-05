Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

В продажба са вече билетите за мача от европейските квалификации за жени между България и Косово. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в София е на 14 април от 17:00 часа.
Ето какво гласи съобщението от лагера на "лъвиците":
"Билетите са в продажба!
В мрежата на Eventim вече може да откриете билети за предстоящия мач от европейските квалификации за жени между България и Косово
14 април
17:00 ч.
Стадион "Александър Шаламанов", София
В деня на мача билети ще се продават и на място - от касата на стадиона, която ще работи от 11:00 ч. до края на първото полувреме.
Напомняне: Непълнолетни лица могат да влизат на стадиона само с придружител, като родител/настойник трябва да попълни необходимата декларация.
Очакваме ви на трибуните - подкрепете България!"