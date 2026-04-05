  Sportal.bg
  2. България W
  3. Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

  • 5 апр 2026 | 12:50
Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

В продажба са вече билетите за мача от европейските квалификации за жени между България и Косово. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в София е на 14 април от 17:00 часа.

Ето какво гласи съобщението от лагера на "лъвиците":

"Билетите са в продажба!

В мрежата на Eventim вече може да откриете билети за предстоящия мач от европейските квалификации за жени между България и Косово 

14 април

17:00 ч.

Стадион "Александър Шаламанов", София

В деня на мача билети ще се продават и на място - от касата на стадиона, която ще работи от 11:00 ч. до края на първото полувреме.

Напомняне: Непълнолетни лица могат да влизат на стадиона само с придружител, като родител/настойник трябва да попълни необходимата декларация.

Очакваме ви на трибуните - подкрепете България!"

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

