Билетите за мача България - Косово са вече в продажба

В продажба са вече билетите за мача от европейските квалификации за жени между България и Косово. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в София е на 14 април от 17:00 часа.

Ето какво гласи съобщението от лагера на "лъвиците":

"Билетите са в продажба!

В мрежата на Eventim вече може да откриете билети за предстоящия мач от европейските квалификации за жени между България и Косово

14 април

17:00 ч.

Стадион "Александър Шаламанов", София

В деня на мача билети ще се продават и на място - от касата на стадиона, която ще работи от 11:00 ч. до края на първото полувреме.

Напомняне: Непълнолетни лица могат да влизат на стадиона само с придружител, като родител/настойник трябва да попълни необходимата декларация.

Очакваме ви на трибуните - подкрепете България!"