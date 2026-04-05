Синер за битката за върха с Алкарас: Няма един турнир да я реши

Яник Синер има шанс да си върне първото място в световната ранглиста от Карлос Алкарас още тази седмица на “Мастърс”-а в Монте Карло, като италианецът държи съдбата си изцяло в свои ръце след доминиращия си март.

След загубата на четвъртфиналите в Доха от Якуб Меншик, Синер пристигна рано в Индиън Уелс и бързо се адаптира към горещите условия, като впоследствие спечели т.нар. „слънчев дубъл“ без да загуби сет. Преди първия за сезона “Мастърс” турнир на клей в Монако, световният №2 бе попитан дали тази подготовка ще му помогне и на новата настилка.

„Свършихме много работа в Индиън Уелс и тя продължава“, каза Синер. „Настилката е различна – всички знаем, че на клей е по-физически натоварващо, но миналата година играх добър тенис на тази настилка, така че ще видим какво ще стане тази година.

Чувствам, че Индиън Уелс много ми помогна да премина през дълги мачове в жегата. Не изпитах затруднения и на US Open 2025 в това отношение, но на тази настилка ще има повече отговори, защото мачовете могат да бъдат по-дълги. Аз лично обичам да играя на клей. Не е любимата ми настилка, но вярвам, че мога да играя добър тенис.“

След като загуби от големия си съперник Алкарас във финала на US Open миналата година, Синер отстъпи първото място в ранглистата на PIF ATP на испанеца. Въпреки това, като стана едва осмият тенисист в историята, спечелил „слънчев дубъл“ (Индиън Уелс и Маями), италианецът си осигури отлична възможност да се върне на върха след края на турнира в Монте Карло.

Сметката е проста: ако Синер спечели титлата, той със сигурност ще стане №1, независимо от представянето на Алкарас. Синер е двукратен полуфиналист в Монако, докато Алкарас пристига като защитаващ титлата шампион. Въпреки че е наясно със сценариите, Синер остава фокусиран върху по-голямата картина, знаейки, че сезонът на клей предлага още много възможности да окаже натиск върху Алкарас, който има баланс 22-1 на тази настилка миналия сезон.

„Знам ситуацията и всички възможни сценарии, но не един турнир ще определи кой е №1 или №2“, каза Синер. „Това е турнир, който обичам да играя и се радвам, че съм тук. Ще се опитам да спечеля колкото се може повече мачове, но предстоят и още турнири.

Когато си топ играч, целта е да печелиш трофеи. Точките идват като следствие. Аз следя класирането за сезона, защото там се вижда как се представя даден играч през сезона.“

Само 50 точки делят първия Алкарас и втория Синер в “Надпреварата за Финалите на АТР”, което показва колко оспорвана е битката за №1 в края на сезона. 22-годишният Алкарас стана най-младият тенисист, постигнал кариерен Голям шлем след титлата си на Australian Open през януари, преди Синер да отговори с впечатляващата си серия на „слънчев дубъл“.

В първия си мач на клей след загубата на финала на “Ролан Гарос” миналия юни, когато пропусна три мачбола срещу Алкарас, Синер ще започне участието си в Монте Карло срещу 17-годишния Моиз Куаме или Юго Умбер. Турнирът се провежда от 5 до 12 април.

Снимки: Imago