Как Синер може да свали Алкарас от върха в Монте Карло

Яник Синер пристига на “Мастърс”-а в Монте Карло плътно зад Карлос Алкарас в битката за №1 в световната ранглиста на, след като завърши т.нар. „слънчев дубъл“.

След спечелени титли в Индиън Уелс и Маями през март, Синер се доближи на едва 190 точки от испанеца. Тъй като няма точки за защитаване в Монте Карло (пропусна турнира миналата година), италианецът има отлична възможност да окаже още по-голям натиск в първия за сезона “Мастърс” на клей. Алкарас защитава 1000 точки след титлата си в Княжеството преди 12 месеца.

Ако Синер не достигне поне до полуфиналите в Монте Карло, Алкарас ще остане №1 в света на 13 април. Но съществуват няколко сценария, при които италианецът може да се изкачи до върха.

Най-простият сценарий е спечелване на титлата. Ако Синер триумфира в Монте Карло, той със сигурност ще стане №1, независимо от представянето на 22-годишния испанец.

Ако Синер стигне до полуфинал, а Алкарас отпадне преди четвъртфиналите, Синер ще се върне на №1. Ако Синер достигне финала, а Алкарас не – италианецът ще го изпревари. При всички други сценарии Алкарас ще остане №1 след турнира.

Синер има баланс 10–4 в Монте Карло, като най-добрите му резултати са полуфинали през 2023 и 2024 г. Алкарас, от своя страна, нямаше нито една победа на турнира преди миналата година, но през 2025 направи впечатляваща седмица и спечели титлата.

След Монте Карло Алкарас го очаква тежка серия на клей с 3300 точки за защитаване, след като миналия сезон спечели титлите на “Ролан Гарос” и в Рим и достигна финал в Барселона. Синер има да защитава 1950 точки, след като завърши като подгласник на Алкарас както на “Ролан Гарос”, така и в Рим.

Алкарас ще започне своята 66-а седмица като №1 в света в понеделник, изравнявайки се със Синер по този показател. Но с намаляващата разлика и началото на сезона на клей, Монте Карло може да се окаже ключов повратен момент в битката за върха.

Ако Алкарас и Синер се срещнат на финала – което ще бъде първият им сблъсък от финала на Финалите на АТР през ноември – победителят ще спечели титлата и ще оглави ранглистата.