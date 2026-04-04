  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Как Синер може да свали Алкарас от върха в Монте Карло

  • 4 апр 2026 | 17:25
Яник Синер пристига на “Мастърс”-а в Монте Карло плътно зад Карлос Алкарас в битката за №1 в световната ранглиста на, след като завърши т.нар. „слънчев дубъл“.

След спечелени титли в Индиън Уелс и Маями през март, Синер се доближи на едва 190 точки от испанеца. Тъй като няма точки за защитаване в Монте Карло (пропусна турнира миналата година), италианецът има отлична възможност да окаже още по-голям натиск в първия за сезона “Мастърс” на клей. Алкарас защитава 1000 точки след титлата си в Княжеството преди 12 месеца.

Ако Синер не достигне поне до полуфиналите в Монте Карло, Алкарас ще остане №1 в света на 13 април. Но съществуват няколко сценария, при които италианецът може да се изкачи до върха.

Най-простият сценарий е спечелване на титлата. Ако Синер триумфира в Монте Карло, той със сигурност ще стане №1, независимо от представянето на 22-годишния испанец.

Ако Синер стигне до полуфинал, а Алкарас отпадне преди четвъртфиналите, Синер ще се върне на №1. Ако Синер достигне финала, а Алкарас не – италианецът ще го изпревари. При всички други сценарии Алкарас ще остане №1 след турнира.

Синер има баланс 10–4 в Монте Карло, като най-добрите му резултати са полуфинали през 2023 и 2024 г. Алкарас, от своя страна, нямаше нито една победа на турнира преди миналата година, но през 2025 направи впечатляваща седмица и спечели титлата.

След Монте Карло Алкарас го очаква тежка серия на клей с 3300 точки за защитаване, след като миналия сезон спечели титлите на “Ролан Гарос” и в Рим и достигна финал в Барселона. Синер има да защитава 1950 точки, след като завърши като подгласник на Алкарас както на “Ролан Гарос”, така и в Рим.

Алкарас ще започне своята 66-а седмица като №1 в света в понеделник, изравнявайки се със Синер по този показател. Но с намаляващата разлика и началото на сезона на клей, Монте Карло може да се окаже ключов повратен момент в битката за върха.

Ако Алкарас и Синер се срещнат на финала – което ще бъде първият им сблъсък от финала на Финалите на АТР през ноември – победителят ще спечели титлата и ще оглави ранглистата.

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп"

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

