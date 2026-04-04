Яник Синер без филтър: Три пъти се провалих на шофьорския изпит

„Добро утро, хора, как сте?“

Това е началната реплика в дебютния епизод на „Яник Синер без филтър (Jannik Sinner Unfiltered)“ – нова поредица, която стартира в петък в YouTube канала на италианеца.

Синер, който се присъедини към създателите на съдържание след втората си титла от Australian Open през 2025 г., даде на своите 184 000 абонати поглед зад кулисите на престоя си в Индиън Уелс – включително на голф игрището и зад волана – като същевременно отговаряше на въпроси, изпратени от феновете.

Сред тях беше и един от треньора му Дарън Кейхил по време на закуска, който зададе тона на непринуденото видео.

„Имам добър въпрос към теб. Обещаваш ли да отговориш честно?“ попита Кейхил.

„Добре, ще опитам“, отвърна Синер.

„Колко пъти си се провалял на изпита за шофьорска книжка за мотор?“

„Но трябва да сме по-конкретни“, опита да се измъкне 24-годишният.

„Не, отговори на въпроса!“, настоя Кейхил, поклащайки глава.

Обръщайки се към камерата с усмивка, Синер призна: „Три пъти“, след което избухна смях.

„Имаш ли ритуал преди мач?“ – попита друг любопитен фен. Синер се усмихна и погледна към камерата, преди да отговори: „Обикновено винаги ходя до една и съща тоалетна. Но зависи от годината. Ако предната година не съм играл добре, я сменям.“

Сред останалите интересни моменти бяха признанията на четирикратния шампион от “Големия шлем”, че живее „от куфара си“, вместо да го разопакова веднага, че иска да стане свободно говорещ испански или френски, както и че „обикновено“ първо връзва дясната си обувка.

На въпроса за най-щастливия момент в кариерата си до момента, Синер посочи два ключови момента:

„Единият беше, когато станах №1 през 2024 г. – това се случи по време на “Ролан Гарос”. Наистина се насладих на този момент“, каза той.

„А другият беше, когато спечелих “Уимбълдън”. Това дори не беше мечта, защото като малък ми се струваше нереалистично да спечеля толкова голям турнир. Да вдигна трофея с родителите ми там, с брат ми и близки приятели – това със сигурност беше най-щастливият момент, който съм имал на тенис корта.“

Световният №2 завърши „слънчев дубъл“ в Индиън Уелс и Маями без да загуби сет, увеличавайки броя на титлите си в кариерата до 26. Синер е в отлична позиция да си върне №1 от Карлос Алкарас, докато сезонът се пренася на европейските клей кортове. Този сценарий е напълно възможен още на турнира в Монте Карло през следващата седмица, където Алкарас е защитаващият титлата шампион, а Синер няма точки за защита.

Следвай ни:

Снимки: Imago