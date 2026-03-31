Синер изравни Алкарас по брой титли

Яник Синер завърши впечатляващия си поход през март в неделя, като спечели "Мастърс"-а в Маями и добави още една „голяма титла“ към колекцията си.

Две седмици след триумфа си в Индиън Уелс, №2 в световната ранглиста победи Иржи Лехечка и постигна престижния „слънчев дубъл“. Синер стана едва осмият играч в историята — и първият след Роджър Федерер през 2017 г. — който печели двата турнира от сериите ATP Masters 1000 в Индиън Уелс и Маями в един и същи сезон.

Това е 13-тата „голяма титла“ в кариерата на Синер — категория, която включва титли от "Големия шлем", трофеи от Финалите на АТР, турнири от сериите "Мастърс" и олимпийско злато на сингъл. Италианецът вече е само на две такива титли зад своя съперник Карлос Алкарас в бързо ескалиращата им битка на върха на мъжкия тенис.

Откакто загуби финала на US Open от Алкарас през септември миналата година и отстъпи първото място в света, Синер е спечелил четири „големи титли“, включително първата си титла от "Мастърс"-а в Париж, втората си победа на Финалите на АТР и двата турнира от „слънчевия дубъл“ през тази година. Единствената „голяма титла“ на Алкарас в същия период е от Australian Open.

Синер е с 13 "големи титли": 4 от "Шлема", 2 от Финалите на АТР и 7 от "Мастърс".



Алкарас все още му води с 15 "големи титли": 7 от "Шлема", 0 от Финалите на АТР и 8 от "Мастърс"

Синер спечели първата си титла от сериите "Мастърс" в Торонто през август 2023 г. С успеха си в Индиън Уелс по-рано този месец италианецът вече има титли от всички шест твърди турнира от категорията "Мастърс", а сега за първи път в кариерата си завоюва и „слънчев дубъл“.

24-годишният тенисист вече има седем титли от "Мастърс", с което се изравнява с Александър Зверев на трето място сред активните играчи и е само на една зад Алкарас. Синер и Алкарас вече имат по 26 титли на ниво ATP тур.

Синер печели „голяма титла“ средно на всеки 5.2 турнира в кариерата си — по-добър коефициент от всички играчи с изключение на Новак Джокович (3.3), Рафаел Надал (3.5), Алкарас (3.9), Роджър Федерер (4.4) и Пийт Сампрас (4.9).

Следвай ни:

Снимки: Imago