Любен Джубрилов за MAX FIGHT 64: Ще надградим залата и ще ставаме по-добри

Собственикът на MAX FIGHT Любен Джубрилов даде своя коментар за изминалата 64-та галавечер на организацията в събота (4 април) вечер в новата софийска зала на Военна академия. Джубрилов похвали специално победителя в основната битка Калоян Колев над ветерана Камен Георгиев.

“Доволен съм от събитието – организира се доста бързо”, каза Джубрилов. “Това е един от най-бързите темпове, с които сме правили такова събитие досега. Искахме да направим нещо преди Пловдив на 29 май и успяхме.

Много съм доволен, защото залата е нова. Трябваше да я тестваме и съм щастлив, че започнахме с много силни международни мачове. Този път почти всички срещи бяха международни. Освен българските клубни дербита – доволен съм.

Ще започне да става по-трудно, защото Мартин Петков започва да получава съперници с много мачове зад гърба си и те изглеждат по-слаби от него, което всъщност не е така. Мартин се развива много бързо, удря много тежко и рязко, което го прави различен. Започва да трупа рутина и занапред ще става все по-трудно.

Калоян – както винаги казвам за него – е състезател от много високо ниво. Винаги е било трудно да му намерим подходящи съперници. Много се радвам, че се съгласи да направим защита на титлата му срещу сериозен световен състезател. Мисля, че Калоян напълно заслужава това. Той има много сериозна кариера. Освен че е силен боец, няма комплекси, има добра борба и работи много. Наистина го заслужава.

Адмирации към Калоян – не само за възрастта му, а като цяло е човек за пример. Надявам се нивото на българските организации да продължи да се вдига и конкуренцията да става все по-сериозна. Мен предизвикателствата не ме притесняват – напротив, това искам. По-добре да е трудно да намираме съперници, защото това означава, че вървим напред. Залите са пълни, дори връщахме хора. Опитахме се да увеличим капацитета с още 30%, но когато има такъв интерес, хората ще продължат да идват.

Много благодаря на публиката. Ако сме причинили някакво неудобство – извинявам се. За първи път сме в тази зала, но ще я доразвием, ще я надградим и ще направим всичко още по-удобно. Ако има нещо, ще го подобрим.

В Пловдив мачът на Иван Запрянов няма да е основното събитие – той ще бъде по-скоро като гала среща, дори нещо като бенефис. Ще бъде мач с кауза – искаме да направим нещо за развитието на спорта сред подрастващите в училищата. Това е голямата идея зад него. Ще има и повече ММА двубои”, завърши Джубрилов.