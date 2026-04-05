Пламен Крумов: Закономерно равенство

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов е на мнение, че нулевото равенство с дубъла на Септември (София) е закономерният резултат от днешния мач между двата тима.

„Закономерно равенство. Моето мнение, че на този изкуствен терен имаме доста проблеми. Домакините знаеха за тях и затова играхме там. Като цяло, не заслужавахме нито да спечелим, нито да загубим. Имахме отсъстващи. Голмайсторът на отбора Георги Божилов имаше проблеми и решихме да не го рискуваме. В петата минута Виктор Генев напусна, а той е от лидерите на отбора. Но затова сме група от 20 човека. Доволен съм от момчетата, които влязоха на техните места. Радващото е, че може да е само една точка, но пак увеличаваме преднината пред прекия ни конкурент.“, заяви Крумов за официалния сайт на клуба.

След само четири дни лидерът в шампионата приема ФК Кюстендил.

„Сега трябва да се възстановим от мача, защото ни чака домакинство на отбора на Кюстендил, който има добри опитни и добри млади играчи, така че ще бъде тежко. Искам да призова феновете на футбола в Самоков да дойдат да ни подкрепят, защото имаме нужда от тях.“, добави още Пламен Крумов.