Рилски спортист продължава без грешка, спечели и отново дръпна с четири точки на върха

Рилски спортист (Самоков) постигна трета поредна победа в шампионата и шеста у дома. В сблъсък от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига „скиорите“ надделяха с минималното 1:0 над Оборище (Панагюрище). Голът за успеха беше дело на топ реализатора на Рилецо Георги Божилов, който реализира дузпа в средата на първото полувреме. Тимът изпусна още доста шансове да стигне поне до втори гол, с който да спечели по-спокойно днес.

Втора поредна суха мрежа за самоковци, които се възползваха от грешката на Струмска слава (Радомир) и отново увеличиха аванса си на върха в класирането на 4 точки. В следващия кръг тимът ще прибави нови три точки, тъй като ще получи служебна победа срещу отказалия се от участие Витоша (Бистрица).