  Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Рилски спортист продължава без грешка, спечели и отново дръпна с четири точки на върха

  • 15 март 2026 | 13:44
Рилски спортист (Самоков) постигна трета поредна победа в шампионата и шеста у дома. В сблъсък от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига „скиорите“ надделяха с минималното 1:0 над Оборище (Панагюрище). Голът за успеха беше дело на топ реализатора на Рилецо Георги Божилов, който реализира дузпа в средата на първото полувреме. Тимът изпусна още доста шансове да стигне поне до втори гол, с който да спечели по-спокойно днес.

Втора поредна суха мрежа за самоковци, които се възползваха от грешката на Струмска слава (Радомир) и отново увеличиха аванса си на върха в класирането на 4 точки. В следващия кръг тимът ще прибави нови три точки, тъй като ще получи служебна победа срещу отказалия се от участие Витоша (Бистрица).

Още от БГ Футбол

Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

Още три мача от Втора лига

Още три мача от Втора лига

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Черно море 0:0 Монтана

Черно море 0:0 Монтана

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

