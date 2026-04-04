Никола Карастоянов: Бързо трябва да си направим изводите, ако искаме купата да е наша

"Бързо трябва да си направим изводите, ако искаме купата да е наша", каза треньорът на Шумен 61 Никола Карастоянов след драматична победа на ръководения от него отбор във втория полуфинал в турнира за Купата на България по хандбал за мъже над Спартак (Варна), извоювана в заключителните минути на мача.

"Много слаб мач за нас. Отдавам го на напрежението. Спартак имаха своите шансове и резултатът можеше да е в тяхна полза. Изтървахме много положения от шестия метър. Хубаво е, че бихме, но много бързо трябва да си направим изводите преди финала за трофея утре, ако искаме да бием Локо", коментира още Карастоянов.

Шумен 61 ще играе с Локомотив (Горна Оряховица) в финала за Купата на България утре (5 април) от 13,00 часа в зала "Арена Шумен". По-рано днес Локомотив детронира Фрегата (Бургас) и се класира за финала на турнира. Отборите на Спартак и Фрегата пък ще играят мач за 3-ото място преди това от 10,30 часа.