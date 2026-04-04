Шумен е вторият финалист за Купата на България

  • 4 апр 2026 | 20:14
Шумен 61 се класира за финала в турнира за Купата на България по хандбал за мъже, след като победи Спартак Варна във втория полуфинал в "Арена Шумен" с 22:20 (11:13).

Гостите започнаха срещата по-активно и водеха през по-голямата част на първото полувреме. Малко преди то да завърши шуменци успяха за изравнят за 11:11. Последваха два безответни гола за варненци, а секунди преди края на полувремето домакините изпуснаха гол, като топката се отби в гредата.

Шуменци започнаха по-мобилизирани второто полувреме, успяха да заличат пасива си и поведоха за първи път в мача малко преди осмата минута на втората част. Последваха драматични минути, при които се игра гол за гол, с изравнявания на резултата. Често шуменци повеждаха, но само с гол или два аванс. В 27:40 минута на второто полувреме бе отсъдена и реализирана дузпа за Спартак и резултатът отново бе изравнен – 20:20. В оставащите минути на мача отборът на Шумен 61 успя да реализира два безответни гола и да се класира за финала на турнира за Купата на България по хандбал за мъже.

Шумен 61 ще играе с Локомотив Горна Оряховица финален мач за Купата на България по хандбал за мъже в зала "Арена Шумен" утре от 13:00 часа. По-рано днес Локомотив Горна Оряховица детронира Фрегата в първия полуфинал.

Отборите на Спартак Варна и Фрегата ще играят мач за третото място в турнира в "Арена Шумен" от 10:30 часа.

