  Локомотив ГО детронира Фрегата и е на финал за Купата на България

  • 4 апр 2026 | 16:57
Локомотив Горна Оряховица се класира за финала в турнира за Купата на България по хандбал за мъже, след като детронира миналогодишния носител на трофея Фрегата. "Железничарите", които са шампиони на страната, спечелиха с 30:23 (18:15) в първия полуфинал в "Арена Шумен".

"Черно-белите" започнаха срещата по-активно и след десетина минути игра вече водеха с 8:3, а малко след средата на полувремето увеличиха преднината си до 12:6. Впоследствие бургазлии заиграха по-добре и успяха да съкратят изоставането си до 15:18 на почивката.

В началото на втората част хандбалистите на Фрегата стигнаха до 16:18, но в следващите 15 минути те успяха да вкарат само още 2 гола срещу 7 на съперника и локомотивци отново взеха солиден аванс от 25:18, като не изпуснаха предимството си до края.

Горнооряховци търсят втора Купа на България след дебютния си триумф в турнира през 2022 година, а на финала очакват победителя от мача между домакина Шумен 61 и Спартак Варна, които играят от 17:00 часа.

