Устрем и Ботев (Нови пазар) завършиха наравно

1:1 приключиха в Добрич, Устрем (Дончево) и гостуващия му Ботев (Нови пазар). Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана оспорван, но коректен двубой. Гостите го започнаха по-добре. Александър Попов и Александър Георгиев пропуснаха да материализират предимството им. Домакините също отправиха два опасни удара към отсрещната врата. Иван Цачев им даде преднина с гола си в 49-ата минута. После имаше друг критичен момент пред вратата на Ботев. В 70-ата минута, Попов възстанови равенството. Съотборникът му Йордан Миленов пък на два пъти пропусна да вкара с глава.