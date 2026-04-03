Йордан Миленов: Добър сезон за Устрем

Ботев (Нови пазар) гостува утре на Устрем (Дончево) в Добрич. Срещата от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу отбор, който прави добър сезон. В него има доста опитни футболисти. Не сме притеснени. По-скоро сме разочаровани най-вече от съдийството в последния ни мач. В предишни срещи показахме, че можем да играем успешно срещу такива противници. Ще е битка. Важно е да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. От всеки мач търсим точки“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещия президент на Ботев.