Сасуоло се върна към победите след обрат срещу Каляри

Отборът на Сасуоло осъществи пълен обрат за домакински успех с 2:1 над Каляри в откриващия мач на 31-вия кръг в Серия "А". Така “неровердите” прекратиха поредицата си от три мача без успех. От друга страна, сардинци допуснаха четвърта поредна загуба, като не са спечелили нито един двубой от над два месеца насам.

Гостите бяха по-опасният тим през първото полувреме, като в 30-ата минута взеха аванс след реализирана дузпа на Себастиано Еспозито заради игра с ръка на Джей Идзес. След почивката обаче “рособлу” заиграха по-добре. Така още в 50-ата минута съумяха да изравнят резултата. Тогава изчистена след корнер топка отиде при Улисес Гарсия, който я овладя на гърди и с хубаво воле от дъгата на наказателното поле я прати в мрежата. В 70-ата минута резервата Лука Липани реши, че още с влизането си е вкарал победен гол за Сасуоло, но беше маркирана негова засада. Домакините все пак наистина завършиха пълния обрат осем минути по-късно, когато влезлият от пейката Дарил Бакола се пребори за топката с противниковата резерва Ибрахим Сулемана и я насочи към Андреа Пинамонти, който се завъртя и с удара си донесе успеха на своя тим.

A second-half turnoaround gives Sassuolo all three points 👏#SassuoloCagliari pic.twitter.com/CD95bOUUAd — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 4, 2026

Така Сасуоло остава на 10-ото място в класирането, но вече с актив от 42 точки, докато Каляри продължава да заема 15-ата позиция със своите 30 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages