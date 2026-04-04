Сасуоло се върна към победите след обрат срещу Каляри

  • 4 апр 2026 | 19:15
  721
  • 0
Отборът на Сасуоло осъществи пълен обрат за домакински успех с 2:1 над Каляри в откриващия мач на 31-вия кръг в Серия "А". Така “неровердите” прекратиха поредицата си от три мача без успех. От друга страна, сардинци допуснаха четвърта поредна загуба, като не са спечелили нито един двубой от над два месеца насам.

Гостите бяха по-опасният тим през първото полувреме, като в 30-ата минута взеха аванс след реализирана дузпа на Себастиано Еспозито заради игра с ръка на Джей Идзес. След почивката обаче “рособлу” заиграха по-добре. Така още в 50-ата минута съумяха да изравнят резултата. Тогава изчистена след корнер топка отиде при Улисес Гарсия, който я овладя на гърди и с хубаво воле от дъгата на наказателното поле я прати в мрежата. В 70-ата минута резервата Лука Липани реши, че още с влизането си е вкарал победен гол за Сасуоло, но беше маркирана негова засада. Домакините все пак наистина завършиха пълния обрат осем минути по-късно, когато влезлият от пейката Дарил Бакола се пребори за топката с противниковата резерва Ибрахим Сулемана и я насочи към Андреа Пинамонти, който се завъртя и с удара си донесе успеха на своя тим.

Така Сасуоло остава на 10-ото място в класирането, но вече с актив от 42 точки, докато Каляри продължава да заема 15-ата позиция със своите 30 пункта.

Снимки: Gettyimages

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 6133
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 993
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 414
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 421
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1736
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1083
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59347
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213647
  • 872
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1566
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40485
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2775
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18251
  • 4