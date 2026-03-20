Мактоминей изведе Наполи до четвърта поредна победа

Наполи записа четвърта поредна победа, след като се наложи с 1:0 при гостуването си на Каляри. Единственото попадение в мача реализира Скот Мактоминей още във втората минута. След днешния успех тимът на Антонио Конте изпревари временно Милан и заема второто място в класирането. Каляри няма победа в последните си седем срещи и е на шест точки от зоната на изпадащите.

Конте пусна като титуляри Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей. Двамата започнаха в халфовата линия за първи път от октомври. Наполи поведе още във втората минута. Тогава след центриране на Политано се стигна до разбъркване в наказателното поле. Бонджорно удари греда, а Мактоминей прати топката в мрежата. След ранния гол гостите контролираха събитията на терена и продължи да атакува. Един удар на Политано бе спасен от Каприле, но в ситуацията бе вдигната засада. Малко преди почивката Гилмор стреля от добра позиция, но в тялото на Мина.

IL NAPOLI È MOMENTANEAMENTE 2° 🥈



Basta un tocco in mischia di Scott McTominay dopo 2 minuti: 7° gol in questa Serie A per lo scozzese e 4ª vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte. Il Cagliari prova a spingere nel finale, ma gli azzurri conservano il vantaggio ⚽… pic.twitter.com/1WeW0kXMUW — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) March 20, 2026

След почивката Наполи продължи да доминира и имаше сериозен превес по отношение владеенето на топката. Де Бройне тества Каприле в 52-ата минута. Малко по-късно отлична комбинация изведе Политано на прекрасна позиция, но той не успя да преодолее вратаря. Домакините притесниха леко съперника час в края, когато Спинацола имаше важна намеса.

Следвай ни:

Снимки: Imago