Мактоминей изведе Наполи до четвърта поредна победа

Наполи записа четвърта поредна победа, след като се наложи с 1:0 при гостуването си на Каляри. Единственото попадение в мача реализира Скот Мактоминей още във втората минута. След днешния успех тимът на Антонио Конте изпревари временно Милан и заема второто място в класирането. Каляри няма победа в последните си седем срещи и е на шест точки от зоната на изпадащите.

Конте пусна като титуляри Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей. Двамата започнаха в халфовата линия за първи път от октомври. Наполи поведе още във втората минута. Тогава след центриране на Политано се стигна до разбъркване в наказателното поле. Бонджорно удари греда, а Мактоминей прати топката в мрежата. След ранния гол гостите контролираха събитията на терена и продължи да атакува. Един удар на Политано бе спасен от Каприле, но в ситуацията бе вдигната засада. Малко преди почивката Гилмор стреля от добра позиция, но в тялото на Мина.

След почивката Наполи продължи да доминира и имаше сериозен превес по отношение владеенето на топката. Де Бройне тества Каприле в 52-ата минута. Малко по-късно отлична комбинация изведе Политано на прекрасна позиция, но той не успя да преодолее вратаря. Домакините притесниха леко съперника час в края, когато Спинацола имаше важна намеса.

Снимки: Imago

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

  • 20 март 2026 | 17:21
  • 1545
  • 6
От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

  • 20 март 2026 | 17:13
  • 1061
  • 3
Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

  • 20 март 2026 | 16:39
  • 2765
  • 0
Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

  • 20 март 2026 | 16:38
  • 1616
  • 1
Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

  • 20 март 2026 | 16:28
  • 3530
  • 4
Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

  • 20 март 2026 | 16:01
  • 1315
  • 0
Борнемут 0:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" играят по-добре

Борнемут 0:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" играят по-добре

  • 20 март 2026 | 22:00
  • 2882
  • 4
Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 26592
  • 69
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 14427
  • 26
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 26721
  • 84
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 58524
  • 223
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 29582
  • 22