  Нюрнбергер и компания допуснаха обрат след ранна преднина

  4 апр 2026 | 16:27
Българският ляв бек Фабиан Нюрнбергер стартира като титуляр при загубата с 1:2 на неговия Дармщат в гостуването на Арминия (Билефелд) в мач от 28-ия кръг на Втора Бундеслига.

Нюрнбергер си изкара жълт картон още в 19-ата минута, а в 62-рата беше заменен от Раул Петрета. Именно “лилиите” взеха аванс още в шестата минута след гол на Матей Маглица. Въпреки това домакините наложиха тотален натиск и през второто полувреме заслужено осъществиха пълен обрат след попадения на Семир Фелалович (47’) и Яник Рохелт (81’).

Заради първата си загуба от три кръга насам Дармщат пропусна поне временно да се изкачи на върха на класирането, като вместо това остана четвърти със своите 50 точки. Арминия пък сложи край на негативната си серия от пет шампионатни срещи без успех, като се изстреля от плейофното 16-о място до 11-ата позиция, събирайки 31 пункта. Освен това тимът от Билефелд остана непобеден срещу този съперник в девети пореден мач.

Снимки: Imago

