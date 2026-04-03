Монтана без основен играч в Кърджали, трима се завръщат за мача срещу Арда

Монтана без основен играч в Кърджали, трима се завръщат за мача срещу Арда

Отборът на Монтана замина тази сутрин за Момчилград, където ще тренира и ще остане да нощува. От там утре монтанци тръгват за Кърджали за мача си срещу Арда на "Арена Арда" (14:30 часа).

Старши треньор Атанас Атанасов-Орела върна в групата Ибрахим Мухамад и Умаро Балде. 57-годишният специалист обаче няма да може да разчита на нападателя Филип Ежике. Нигерийският футболист, който е един от голмайсторите на отбора, е с разтежение. След контузия се завръща опитният полузащитник Важебах Сакор.

Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига
Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Соарес;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Ибрахим Мухамад, Умаро Балде, Петър Андреев.

Tреньор: Атанас Атанасов.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 4478
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 12679
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1314
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1803
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1044
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56640
  • 213
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56640
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210257
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 478
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38837
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1397
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16262
  • 4