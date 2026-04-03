Монтана без основен играч в Кърджали, трима се завръщат за мача срещу Арда

Отборът на Монтана замина тази сутрин за Момчилград, където ще тренира и ще остане да нощува. От там утре монтанци тръгват за Кърджали за мача си срещу Арда на "Арена Арда" (14:30 часа).

Старши треньор Атанас Атанасов-Орела върна в групата Ибрахим Мухамад и Умаро Балде. 57-годишният специалист обаче няма да може да разчита на нападателя Филип Ежике. Нигерийският футболист, който е един от голмайсторите на отбора, е с разтежение. След контузия се завръща опитният полузащитник Важебах Сакор.

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Соарес;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Ибрахим Мухамад, Умаро Балде, Петър Андреев.

Tреньор: Атанас Атанасов.