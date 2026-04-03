  Орела: Разликата между нас и другите отбори не е толкова голяма

  • 3 апр 2026 | 17:56
Орела: Разликата между нас и другите отбори не е толкова голяма

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов заяви преди гостуването в Кърджали на Арда, че разликата между неговия тим и останалите от втората половина на класирането в efbet Лига не е толкова голяма. По тази причина Орела се надява тимът му да вземе максимален брой точки до старта на плейофите, до чието началото остава да се изиграят още три кръга.

"И ние сме задължени, от наша страна, да спечелим, и те, така че ще видим кой ще си изпълни задълженията. Според мен играчите са настроени позитивно. Тренирахме нормално, въпреки че лошото време създаваше някои трудности, но това не са необичайни неща", каза наставникът на "сините" преди утрешния сблъсък.

По време на паузата Атанасов трябваше да работи без трима от своите играчи, които бяха с националните си отбори. Марсио Роса и Жоржиньо Соарес бяха с участника на световното Кабо Верде, докато Борис Димитров беше част от младежката селекцията на България.

"И тримата са хора, на които разчитаме. Искаме да играем по по-различен начин, а те пропуснаха заниманията, в които упражнявахме това, но не е кой знае колко сложно, така че ще наваксат. Радвам се, че се върнаха здрави. Паузата ни даде малко повече време да работим и ще видим дали това ще има ефект в събота. Надяваме се, че ще има позитивен резултат. Аз казвам на футболистите, че във всеки мач си имаме своите шансове. Не е толкова голяма диференцията в отборите, че да нямаш въобще шанс. В никакъв случай не казвам, че Арда е слаб отбор, напротив, те са от най-стабилните отбори в групата. Но ние си гледаме нашите цели, а именно да спечелим максимален брой точки преди плейофите", сподели още Атанасов.

Той се върна и до мача преди паузата, в който тимът му създаде куп положения, но не успя да спре негативната серия и допусна поражение с 0:1 от Берое.

"Срещу Берое контролирахме мача през цялото време и накрая загубихме от една грешка. Имахме достатъчно ситуации, от които да вкараме гол, дори бих казал стопроцентови. Излязохме и с различна система и в никакъв случай не играхме лошо. Но в крайна сметка не дават точки за добра игра. Дават за повече вкарани голове от съперник", завърши Атанас Атанасов.

