Коконов: Монтана трябва да играе футбол и всеки да даде най-доброто от себе си

Нападателят на Монтана Иван Коконов даде интервю преди сблъсъка на "сините" срещу бившия му тим Арда (Кърджали) в утрешния ден. Играчът говори специално за официалния сайт на клуба.

Какво е усещането да се изправиш срещу бившия си отбор Арда (Кърджали) и има ли допълнителна емоция за теб в този двубой?

- Усещането е страхотно и много приятно да се изправя срещу Арда и да се завърна на този терен на който съм изпитал страхотни емоции!

Познаваш добре стила на игра на Арда (Кърджали) – къде според теб са силните и слабите им страни преди този мач?

- Стилът на Арда винаги е бил атакуващ и динамичен. За слаби страни, това зависи от нашето поведение на терена.

Какво трябва да направи Монтана, за да стигне до успех в предстоящата среща?

- Монтана трябва да играе футбол и всеки да даде най-доброто от себе си не само в този мач а във всеки един мач и тогава винаги има предпоставка за успех.

Поддържаш ли връзка с бивши съотборници от Арда (Кърджали) и има ли закачки преди мача?

- Чуваме се или по-скоро пишем по празници с момчетата от Арда, което е нормално да се поздравим.

Какво би искал да кажеш на феновете на Монтана преди този важен двубой?

- На феновете на Монтана бих им казал да подкрепят отбора във всеки един мач независимо къде е отборът като класиране, това е техният отбор!