Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майорка
  3. Реал с гостуване на първия под чертата

  • 4 апр 2026 | 09:48
Предстоящият сблъсък между Майорка и Реал Мадрид на стадион „Сон Моиш“ в днешния 4-и април (събота) от 17:15 часа българско време противопоставя два отбора с коренно различни цели в края на сезона. Докато гостите от столицата са в разгара на борбата за титлата, домакините се намират в критична ситуация, заемайки 18-о място в класирането с актив от 28 точки след 29 изиграни кръга.

Реал Мадрид се намира в превъзходна форма под ръководството на Алваро Арбелоа. „Белият балет“ записа пет последователни победи във всички турнири, включително драматичен успех с 3:2 над Атлетико Мадрид и важни триумфи срещу Манчестър Сити в Шампионската лига. С 69 точки в актива си, „кралете“ нямат право на грешка в преследването на Барселона. Именно каталунците по-късно днес ще играят с Атлетико Мадрид на "Метрополитано" и е напълно възможен сценарият, в който шапионите ще се спънат, "белият балет" ще победи и разликата между първия и втория ще бъде съкратена.

От другата страна, Майорка преминава през труден период. Тимът на Мартин Демикелис има само една победа в последните си пет мача (2:1 срещу Еспаньол) и идва след разочароващо поражение от Елче с 1:2. Проблемите в защита са видими, като отборът е допуснал 47 гола до момента през сезона.

Наставникът на Реал Мадрид, Алваро Арбелоа, изрази задоволство от характера на своите играчи преди визитата на Острова. „Показахме психическа устойчивост и характер, достойни за тази фланелка“, сподели той, визирайки последните успехи на тима. Арбелоа обаче ще трябва да се справя без контузения Родриго и наказания Федерико Валверде. Мартин Демикелис, който пое Майорка през февруари 2026 г., е под сериозно напрежение. След загубата от Елче той подчерта, че фокусът е изцяло върху оцеляването. За него е жизненоважно да мотивира състава си за подвиг срещу фаворита, разчитайки на подкрепата на феновете на „Сон Моиш“.

Статистиката е твърдо на страната на мадридчани. В последните пет срещи между двата тима Реал е записал четири победи. През първата половина на сезона „кралете“ спечелиха с 2:1 на „Сантиаго Бернабеу“ с голове на Арда Гюлер и Винисиус Жуниор. Майорка обаче може да черпи вдъхновение от последното домакинство в Ла Лига срещу този съперник, завършило 1:1 през август 2024 г., когато Ведат Муричи успя да донесе точката за своя тим.

Очаква се Реал Мадрид да заложи на Килиан Мбапе и Браим Диас в предни позиции, докато домакините ще се надяват на голмайсторските умения на Муричи, за да поднесат изненадата на кръга.

Следвай ни:

Виж всички

