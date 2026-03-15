Реферът обърна гръб на ВАР и помогна на Майорка да пречупи Еспаньол

Майорка надигра Еспаньол с 2:1 като домакин в мач от 28-ия кръг на испанския шампионат, с което излезе от зоната на изпадащите. Това беше сблъсък между два от отборите в най-слаба форма, като домакините имаха седем загуби в последните си десет двубоя, а каталунците нямат победа вече от 11 мача.

Две решения на главния арбитър Рикардо де Бургос Бонгоечея се оказаха ключови в срещата на “Сон Моиш”. В единия случай той се съобрази с колегите си от ВАР, но в другия не го направи.

Еспаньол поведе в 36-ата чрез Шарл Пикел, но в 54-тата голмайсторът получи директен червен картон за опасно влизане. Първоначално реферът му беше показал само жълт, но от стаичката го призоваха да изгледа повторение с идеята да го отстрани. Бургос Бонгоечея се съгласи с мнението на колегите си и замени жълтия картон с червен.

В 65-ата дойде най-дискусионният момент в мача. Тогава удар на Пабло Торе и рикошет изпрати топката в мрежата за 1:1. От ВАР обаче сезираха за евентуално нарушение на футболист на Майорка в атака. Главният съдия отново изтича до монитора край тъчлинията, но този път остана на своята си позиция, че фал няма и съответно зачетен попадението на домакините.

Играчите от Палма стигнаха до заветния успех с победен гол на Саму Коща в 88-ата, а малко след това удариха и греда.