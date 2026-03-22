  Бивш "пират" разплака Санкт Паули и блесна за обрат на Фрайбург в Хамбург

  • 22 март 2026 | 20:42
Фрайбург завърши прекрасната си седмица с обрат и успех с 2:1 над Санкт Паули в Хамбург. В герой за тима на Юлиан Шустер се превърна бившият играч именно на “пиратите” Игор Матанович, който отбеляза и двете попадения за отбора си след почивката (65’, 78’). Само преди няколко дни пък “бразилците от Брайсгау” се класираха за 1/4-финалите на Лига Европа след категоричен успех над Генк.

Така Фрайбург сложи край на негативната серия от три мача без успех, но остава на 8-а позиция - вече само на точка зад 7-ия Айнтрахт. Санкт Паули пък инкасира втора поредна загуба и остава на баражното 16-о място.

Санкт Паули излезе напред в 24-ата минута, когато след корнер Данел Синани бе най-съобразителен след корнер и простреля отблизо Ноа Атуболу. Фрайбург обаче постпенно взе надмощие и логичното се случи в 65-ата минута. Тогава Винченцо Грифо стреля, а топката се отби в Игор Матанович и влетя в мрежата на Никола Васил - 1:1. 22-годишният нападател показа уважение и не се зарадва на попадението си срещу бившия си отбор. Последва попадение за гостите на резервата Сириак Ирие, което обаче след намесата на ВАР бе отменено заради засада.

Така се стигна до 78-ата минута, когато отново Ирие стреля опасно, Васил не се намеси добре, а Матанович бе най-бърз и с точна добавка вкара втория си гол в мача за оказалото се крайно 1:2.

Снимки: Imago

