Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри сподели едно свое притеснение, което остана малко незабелязано при инцидента между Франко Колапинто и Оливър Беарман по време на Гран При на Япония миналата седмица.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

До тежката катастрофа се стигна, когато Беарман застигна своя съперник с голяма разлика в скоростта между двамата преди „Лъжицата“. Тази разлика беше породена от факта, че в този момент Колапинто регенерираше енергията в своята хибридна система, докато Беарман изцеждаше батерията си.

Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

Със сигурност този случай привлече погледите на всички и сега ще последват контрамерки, а Пиастри не пропусна и факта, че болидът на Колапинто не е давал никаква светлинна индикация, че се движи с по-ниска скорост, защото зарежда батерията си. Обичайно това се случва чрез светлините за дъжд, който са поставени в задната страна на колите.

„Говорим за тази възможност още откакто видяхме каква е концепцията, но ще трябва да използваме тези коли и тези задвижващи системи – каза Пиастри по повод инцидента на „Сузука“. – Няма лесен начин да се заобиколи. От това, което видях, нямаше светещи светлини от колата на Франко, така че дори не мисля, че той беше в супер клипинг, което е малко притеснително.



„В свободните тренировки аз имах няколко близки разминавания с Нико (Хюлкенберг), защото той ме настигна по-бързо от очакваното на правите, а и двамата бяхме на пълна газ. Така че определено ние пилотите имаме какво да учим.



„Мястото, на което се случи този инцидент, не е място, на което очакваш някой да те застигне толкова бързо. И докато ние се учим от това, такива неща ще продължат да се случват, което е жалко.



„Но като спорт ние осъзнаваме, че има много неща, които трябва да се променят, най-вече от съображения за сигурност. Част от тях трябва да се разгледат доста спешно“, добави австралийският състезател.

Снимки: F1