Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

Днешната Гран При на Япония със сигурност ще бъде запомнена със стряскащия инцидент между Оливър Беарман и Франко Колапинто малко преди средата на дистанцията на „Сузука“.

При него британският пилот на Хаас застигна своя съперник малко преди „Лъжицата“, но разликата в скоростта между двамата изненада Беарман и така той стъпи върху тревата, за да избегне контакт с Колапинто. Това доведе до загуба на контрол от страна на пилота на Хаас, който се удари много тежко в предпазните заграждания, а по-късно стана ясно, че ударът е бил със сила от 50G.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

За щастие британецът се размина без сериозни наранявания, а само с леко натъртване на дясното си коляно. Този инцидент обаче предизвика нови дискусии относно правилата във Формула 1, които от ФИА казаха, че ще бъдат преразгледани отново преди следващия състезателен уикенд в Маями в началото на месец май.

ФИА с обещание да прегледа новите правила

Данните от телеметрията показаха, че в момента на инцидента Беарман се е движел с близо 50 км/ч по-висока скорост от Колапинто. Тази разлика е дошла от факта, че в тази част от пистата пилотът на Алпин зареждаше своята батерия във всяка една обиколка, докато Беарман използваше енергията и съответно разполагаше с доста по-висока мощност.

Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред

„В подхода за 13-ия завой Колапинто през цялото време правеше нещо постоянно, вината изобщо не е негова. В предходната обиколка неговата скорост беше абсолютно същата, така че ние знаехме пред какво се изправяме“, обясни шефът на Хаас Аяо Комацу след състезанието.



„Просто ние използвахме повече енергия в тази част от пистата, така че дори и в нормалните обиколки имахме предимство от 20 км/ч. Затова избрахме този подход. Но Оли използва и бутона за допълнителна мощност, което покачи разликата на 50 км/ч (официалните данни на ФИА показват 45 км/ч).



„Сигурен съм, че сте видели онборд кадрите, разликата в скоростта беше огромна и Оли сгреши с преценката си. Това е едно от нещата, за които говорихме с тези правила, че тази разлика в скоростта може да създаде проблем. За съжаление това беше един от тези инциденти.



„Разбира се, че на него му е гадно, сам казва, че е трябвало да се справи по-добре и няма извинение. Но нали знаете, че 50 км/ч е огромна разлика в скоростта. Така че това е един урок и ще обсъдим как можем да подобрим всичко това в бъдеще. Просто се радвам, че той не се контузи. Удари коляното си здраво, но е добре“, каза още японецът, който след това отново подчерта, че в случая не става дума за грешка от страна на нито един от двамата пилоти.



„Грешка е много силна дума, да сме честни. Можем да кажем, че това е малко объркване, но си беше страшничко, тази разлика в скоростта. Като видях данните от GPS-а от предходната обиколка, напълно разбирам защо той тръгна да атакува там, но беше масивно.



„Това беше едва третото състезание с тези правила, така че това е нещо, което никога досега не бяхме изпитвали. Така че не мога да го нарека грешка. Това е нещо, с което ние във Формула 1 трябва да свикнем и да сме наясно. Ще видим какво можем да направим, за да намалим този риск, защото можеше да е много по-страшно, нали? Радвам се, че няма нищо счупено, коляното го боли, но не е нищо страшно“, заяви Комацу.

Снимки: Gettyimages