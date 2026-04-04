Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пилотът на Алпин Пиер Гасли критикува цялата негативност, която се оформи около новите правила, които бяха въведени във Формула 1 в началото на годината.

Критиките тръгнаха от доста от пилотите още по време на предсезонните тестове, а те само се засилиха в хода на първите три старта. Основната причина за негативните коментари е нуждата пилотите да внимават с разхода си на електрическа енергия в хода на всяка една обиколка, което според тях не им позволява да покажат способностите си.

Гасли обаче не подкрепя това мнение, тъй като според него уменията на пилотите все още са важни, предвид по-ниските нива на притискане, които новите коли имат. По думите на французина един пилот може да направи разлика в серия от бързи криви, каквито изобилстват в първия сектор на „Сузука“.

„Честно, аз мисля, че има прекалено много негативност около всичко и на мен това не ми харесва. Аз мисля, че пилотът все още е много важен. Когато си в първия сектор на „Сузука“ и имаш определено сцепление, всичко друго не е от значение, ти пак трябва да караш на ръба на възможното.



„Определено съм съгласен с мнението на другите за работата с батерията и прочие. Всички сме на едно мнение, всички виждаме едни и същи неща, всички говорим един и същ език. Всички ние искаме спортът да е възможно най-добрият и съм сигурен, че ще го постигнем.



„Ще направим ревизия. Сигурен съм, че по време паузата всеки ще направи всичко по силите си, за да направи Формула 1 по-добра“, каза Гасли.

Снимки: Gettyimages