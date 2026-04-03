Защо априлската пауза може да забави развитието на колите във Формула 1

На теория дългата пауза от повече от месец, която се отвори във Формула 1 между състезанията в Япония и Маями, би трябвало да позволи на отборите да направят сериозни подобрения по своите коли.

Но загубата на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия може да се отрази и негативно на развитието на колите в световния шампионат. Причината за това се крие във факта, че в скоро време отборите няма да разполагат с възможност да направят повече и различни изпитания на писта, без да жертват подготовката си за дадено състезание.

Гран При на Маями ще даде старт на нов шампионат във Формула 1

Това е така, тъй като двата уикенда, които ще се проведат след дългата априлска пауза, а именно тези в Маями и Канада, ще използва спринтовия формат. Това означава, че в тях ще има само една 60-минутната тренировка, в която за екипите приоритет ще бъде търсенето на по-добри настройки за съответния уикенд, вместо да тестват различни елементи.

След това пък следва Гран При на Монако, където трасето е изключително специфично и не позволява анализирането на нови елементи. Така следващата реална възможност за отборите да направят малко по-подробни тестове, без да компрометират подготовката си за даден уикенд, ще бъде Гран При на Барселона на „Каталуния“ в средата на месец юни.

Ферари планира два теста през априлската пауза

Уикендите в Бахрейн и Саудитска Арабия щяха да използват класически формат с три тренировки преди квалификацията и състезанието. Така в тях отборите щяха да имат достатъчно време, за да направят повече тестове, които да им помогнат за развитието на техните коли. Отделно в Бахрейн се проведоха и двата официални предсезонни теста, така че екипите щяха да имат възможност да направят директни сравнения между по-началните версии на колите си и актуализираните такива.

Снимки: Gettyimages