Филипе Луис: В момента Атлетико е по-силен, отколкото по мое време

Бившият защитник на Атлетико Мадрид Филипе Луис сподели, че клубът е станал по-силен в сравнение с периода, в който той се състезаваше за него. Бразилецът беше част от "дюшекчиите" между 2010 и 2019 година.

„Бях изключително щастлив в този клуб. Постигнахме големи успехи, но основното, което изпитвам сега, е гордост от това, в което се превърна Атлетико. Той е несравнимо по-голям в сравнение с времето, когато си тръгнах. Огромна заслуга за това имат ръководството, Диего Симеоне и привличането на играчи от най-високо ниво. В момента съставът разполага с футболисти с невероятни качества“, заяви Филипе Луис.

„Виждам отбор, срещу който е изключително трудно да се играе: той умее както да се защитава дълбоко, така и да пресира високо и да действа вертикално. Затова срещу Атлетико винаги е трудно. Не искам да ги урочасвам, но се надявам да отстранят Барселона в Шампионскаta лига, а след това ще бъде много интересно“, добави той.

Филипе Луис наскоро беше уволнен като треньор на Фламего. Начело на бразилския гранд той спечели Копа Лiбертадорес през 2025 година.

Снимки: Imago

